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Потепління йде в Україну: чи слід чекати підтоплень і паводків

Потепління йде в Україну – у суботу, 20 лютого, температура повітря піднялася в західних областях, а в неділю —по всій країні. Але разом із сонцем танутиме сніг, а його цієї зими випало чимало.

В Одесі кілька тижнів тому після різкого потепління вулиці залило водою, дороги підмило, подекуди утворилися провалля. Потоп трапився через забиття каналізації.

Напередодні потепління до такої ситуації львівські комунальники готуються наперед.

У Києві тільки на одному з полігонів у Шевченківському районі – 26 тис. тонн снігу. І таких у столиці близько 12, більшість – уже заповнені. Від початку снігопадів загалом у місті вивезли понад 90 тис. тонн. Але комунальники кажуть, потопу не станеться, тому що потепління буде не різким, а каналізації – прочищені.

А от на Закарпатті повені точно будуть – не зараз, але навесні, кажуть синоптики. Зараз сніг танутиме поступово. Вдень на рівнині буде до +12, вночі мороз. Наприкінці лютого та березня – знову холодно. Синоптики кажуть, що температура повільно підніматиметься. Але якщо різко потеплішає та ще й буде дощ, серйозних підтоплень не уникнути.

Прогноз погоди в Україні на неділю

Синоптики Укргідрометцентру прогнозують, що 21 лютого буде хмарно всюди, крім західних областей. Там час від часу з’являтиметься сонце.

 

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