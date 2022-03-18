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Факты / Видео / Украина

Попали в ад: перехваченные телефонные разговоры оккупантов с родственниками

Константин Мельников Журналист программы Факты ICTV

Из разговоров захватчиков, перехватывающих наши спецслужбы, ясно прослеживается то, что враг деморализован и не понимает смысл войны в Украине. Своим родным агрессоры рассказывают, что бегут даже те, кто должен прикрывать “пушечное мясо”, которое бросили в бой в первых рядах.

А для тех, кто самостоятельно не может сложить оружие и вернуться домой в Россию, их же собратьями рассказывают лайфхак, как не воевать и остаться в живых. Поэтому российские военные активно ищут украинские патроны, чтобы прострелить себе ноги.

– Тут люди, которые отказывались, им по 8 лет срока дали. Уже. Наша бригада небоеготовна уже. На нас сейчас нападут – нас всех повалят, — слышно в одном из перехваченных разговоров.

Но, как следует из тех же перехватов разыграть такой сценарий удается только единицам. Для большинства оккупантов вариантов вернуться домой живым просто нет.

– 200-х море. Море! Просто море! Я столько не видел конечностей никогда в своей жизни, – признается один из русских военных.

Из разговоров видно, что враг деморализован и ищет какие-либо способы, чтобы не участвовать в этой путинской войне.

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