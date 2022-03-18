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Факти / Відео / Україна

Потрапили у саме пекло: перехоплені телефонні розмови окупантів з родичами

Костянтин Мельников Журналіст програми Факти ICTV

З розмов загарбників, які перехоплюють наші спецслужби, чітко прослідковується те, що ворог деморалізований та не розуміє сенс війни в Україні. Своїм рідним агресори розповідають, що тікають навіть ті, хто мав би прикривати “гарматне м’ясо”, яке кинули в бій у перших рядах.

А для тих, хто самотужки не може скласти зброю та повернутися додому у Росію їх же ж побратими розповідають лайфхак, як не воювати і залишитися живим. Тому російські військові активно шукають українські патрони, щоб прострілити собі ноги.

– Тут люди, які відмовлялися їм по 8 років терміну дали. Вже. Наша бригада небоєготовна вже. На нас зараз нападуть – нас усіх повалять, – чутно в одній із перехоплених розмов.

Та, як випливає з тих самих перехватів розіграти такий сценарій вдається лише одиницям. Для більшості окупантів варіантів повернутися додому живим просто немає.

– 200-х море. Море! Просто море! Я стільки не бачив кінцівок ніколи у своєму житті, – зізнається один із російських військових.

Із розмов видно, що ворог деморалізований та шукає будь-які способи, щоб не брати участь у цій путінській війні.

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