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Факти / Відео / Україна / Суспільство

Повернення заробітчан. Чи поїдуть українці працювати до Європи після карантину

У зв’язку з епідемією, в Україну повернулися частина заробітчан. Експерти припускають, що їх кількість становить від 300 до 800 тис. Президент сподівається, що більшість цих людей залишаться на Батьківщині. Для цього їх потрібно заохотити, створити додаткові робочі місця або забезпечити умови для розвитку бізнесу. І це не про разову допомогу, а про довгостроковий план дій.

Масове повернення заробітчан – не лише удар по їхньому бюджету, це може похитнути економіку країни загалом. Лише минулого року ці люди переказали додому $12 млрд. Натомість, сусіди-поляки вже взялись підтримувати наших заробітчан. Адже вони втратили кожного п’ятого українця, що працював на будові. Докладніше у сюжеті Ольги Читайло.

Нагадаємо, Факти ICTV розповідали, скільки людей приїхали в Україну, і чому багато хто вирішує залишитися за кордоном.

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