Повний відрив від Кремля вирішують не ієрархи УПЦ МП, а ЗСУ на фронті – експерт

27 квітня Українська православна церква Московського патріархату заявила про начебто повну незалежність від Російської православної церкви та засудила російського патріарха Кирила.

Хоча ще два тижні тому риторика УПЦ МП була геть іншою – її представники однією з причин війни називали Православної церкви України.

Директор Центру європейських гуманітарних досліджень Києво-Могилянської академії Костянтин Сігов такий крок поянює тим, що залежність від російської церкви дуже шкодила УПЦ МП. Крім того, був реальний тиск суспільства та активної меншості священників (понад 400). Тому зміни були необхідними.

– Але заклик до засудження патріарха Кирила ще попереду, оскільки поки що висловлена лише незгода з його позицією. Тому це тільки початок шляху. Зміни мають відбутися. Але питання в тому, наскільки задекларована незалежність від Кремля буде реальною. Щиро кажучи, повний відрив від Кремля вирішують не ієрархи УПЦ МП, а Збройні сили України на фронті. Але те, що відбулося, може допомогти багатьом вже сьогодні припинити скрізь згадувати Кирила. Адже раніше дві третини єпархії УПЦ МП згадували його у молитвах, – пояснив Костянтин Сігов.

Він також наголосив, що інституційна залежність УПЦ МП може завершитися, але головне дух, в якому це буде тлумачитися. Має змінитися ментальна залежність, але для цього потрібні потужні незалежні інституції.

Нагадаємо, 27 травня помісний собор Української православної церкви ухвалив рішення про оголошення самостійності та повного й остаточного від’єднання від Російської православної церкви (РПЦ).

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