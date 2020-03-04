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Факты / Видео / Украина

Пожар в одесском колледже. Куда перевели студентов и найдут ли виновных

Прошло уже три месяца с тех пор, как пламя уничтожило Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Огонь унес жизни 16 человек, в том числе спасателя Сергея Шатохина. Основная версия трагедии – короткое замыкание, в заведении 5 лет не проводили пожарной проверки.

Когда здание загорелось, внутри было 300 студентов и работники различных организаций. Уже на следующий после пожара день спасатели начали находить тела погибших. На скамье подсудимых оказались директор учебного заведения и завхоз, которых подозревают в служебной халатности. В причастности подозревают и бывшего руководителя ДСНС области Виктора Федорчака, которого в конце декабря уволили со своего поста. Детали в сюжете Назара Бурхара.

Напомним, в Павлограде во время пожара в многоэтажке погибли две женщины.

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