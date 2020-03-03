В Павлограде Днепропетровской области произошел пожар в квартире пятиэтажного жилого дома. В огне обнаружили тела двух женщин, спасен мужчина.
– На месте пожара сотрудники Службы спасения обнаружили два тела женского пола. Пожарные вывели на свежий воздух мужчину, – сообщили в ГЧСЧ.
Огнем уничтожены вещи домашнего обихода на площади 15 м². Пожар ликвидировали около 05.00 утра.
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В Павлограде во время пожара в многоэтажке погибли две женщины / 2 фотографии
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Источник: ГСЧС
Теги: Днепропетровская область, ДСНС, ПожарЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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