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Факты / Происшествия

В Павлограде во время пожара в многоэтажке погибли две женщины

В Павлограде Днепропетровской области произошел пожар в квартире пятиэтажного жилого дома. В огне обнаружили тела двух женщин, спасен мужчина.

– На месте пожара сотрудники Службы спасения обнаружили два тела женского пола. Пожарные вывели на свежий воздух мужчину, – сообщили в ГЧСЧ.

Огнем уничтожены вещи домашнего обихода на площади 15 м². Пожар ликвидировали около 05.00 утра.

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В Павлограде во время пожара в многоэтажке погибли две женщины / 2 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что на Ровенщине жестоко убили старушку и мужчину. Двое злоумышленников пришли к знакомым выбивать долг в 500 грн.

Источник: ГСЧС

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