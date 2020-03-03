



В Павлограде во время пожара в многоэтажке погибли две женщины / 2 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что на Ровенщине жестоко убили старушку и мужчину. Двое злоумышленников пришли к знакомым выбивать долг в 500 грн.