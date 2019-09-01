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Пожар в лагере на Прикарпатье: на пепелище нашли тело юноши

В одном из лагерей отдыха в Прикарпатье сгорела сцена.

На пепелище нашли тело 17-летнего юноши. Трагедия случилась 31 августа, в полиции заверили, что детей в лагере уже не было.

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Предполагаемая причина возгорания – короткое замыкание электросети. Парень в лагере работал диджеем и временно проживал в помещении, которое загорелось.

По данным свидетелей юноша забежал внутрь, где его поразило электрическим током. Открыто уголовное производство по статье о нарушении требований пожарной безопасности.

Напомним, в Киеве произошел масштабный пожар в жилом комплекс Бережанский, который находится на Минском массиве.

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