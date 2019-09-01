Пожар в лагере на Прикарпатье: на пепелище нашли тело юноши
В одном из лагерей отдыха в Прикарпатье сгорела сцена.
На пепелище нашли тело 17-летнего юноши. Трагедия случилась 31 августа, в полиции заверили, что детей в лагере уже не было.
Читайте: Пожар в Токио Стар: прокуратура назвала причину возгорания
Предполагаемая причина возгорания – короткое замыкание электросети. Парень в лагере работал диджеем и временно проживал в помещении, которое загорелось.
По данным свидетелей юноша забежал внутрь, где его поразило электрическим током. Открыто уголовное производство по статье о нарушении требований пожарной безопасности.
Напомним, в Киеве произошел масштабный пожар в жилом комплекс Бережанский, который находится на Минском массиве.
2019-09-01
Теги: Дитячий табір, Пожар, ПрикарпатьеЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.