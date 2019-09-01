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Пожежа в таборі на Прикарпатті: на згарищі знайшли тіло юнака

В одному із відпочинкових таборів на Прикарпатті згоріла сцена.

На згарищі знайшли тіло 17-річного юнака. Трагедія трапилася 31 серпня, в поліції запевнили, що дітей в таборі вже не було.

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Ймовірна причина займання – коротке замикання електромережі. Хлопець у таборі працював діджеєм та тимчасово проживав у приміщенні, яке спалахнуло.

За даними свідків юнак забіг всередину, де його вразило електричним струмом. Відкрито кримінальне провадження за статтею про порушення вимог пожежної безпеки.

Нагадаємо, у Києві сталася масштабна пожежа в житловому комплекс Бережанський, який знаходиться на Мінському масиві.

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