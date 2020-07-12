Пожары в Коблево: кто мешает работе пожарных и действия власти

На курорте Коблево плотная застройка и припаркованные машины мешают работе спасателей. Пожарная машина не может подъехать ни к месту возгорания, ни к источнику воды. После второго за два года случая блокировки пожарных, местные власти взялись наводить порядок движения на узких дорогах курорта дорожными знаками. Пока неэффективно.

В прошлом году машина не смогла проехать, и сгорел рынок, едва не занялась база отдыха. Сейчас авто отдыхающих заблокировали не только проезды, но и пожарные водоемы.

Руководители баз отдыха упрекают отдыхающим-дикарям. Мол, их гости паркуются на территории, а на узких дорогах оставляют машины те, кто приехал к морю на день. На выходных их тысячи.

На пяти километрах побережья полторы сотни баз отдыха и только восемь пожарных гидрантов, что является основным источником воды. Ведь пожарной машины хватает на 10 минут тушения.

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Местная власть составляет предписания на будки и уже потратила полмиллиона гривен на дорожные знаки. Теперь в Коблево новая схема передвижения, где почти все дороги с односторонним движением.

В полиции только узнали о нововведении.

Копы обещают, сначала будут предупреждать водителей о новых знаки, а затем штрафовать. Правда, закон позволяет составлять протоколы только на машину, где есть водитель.

Из почти двух сотен пансионатов, гостиниц и баз отдыха курортной зоны Рыбаковка-Коблево только у пяти есть современная система пожаротушения. Остальные надеется на помощь спасателей, которые, как выяснилось, вряд ли прибудут вовремя.

В Днепре проверили пожарную безопасность учебных заведений. Просроченные огнетушители и загроможденные эвакуационные выходы — основные ошибки, которые могут стоить жизни.

В кабинете с электроплитами, кроме отсутствия огнетушителя, спасатели увидели жесткое нарушение, которое способно превратить учебу в ловушку — решетки на окнах.

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