Пожежі у Коблевому: хто заважає роботі вогнеборців та дії влади

На курорті Коблеве щільна забудова та припарковані машини заважають роботі рятувальників. Пожежна машина не може під’їхати ні до місця займання, ні до джерела води. Після другого за два роки випадку блокування вогнеборців, місцева влада взялася впорядковувати рух на вузьких дорогах курорту дорожніми знаками. Поки не ефективно.

Торік машина не змогла проїхати, і згорів ринок, та ледь не зайнялась база відпочинку. Нині авто відпочивальників заблокували не лише проїзди, а й пожежні водойми.

Керівники баз відпочинку дорікають відпочивальникам-дикунам. Мовляв, їхні гості паркуються на території, а на вузьких дорогах залишають машини ті, хто приїхав до моря на день. На вихідних їх тисячі.

На п’яти кілометрах узбережжя півтори сотні баз відпочинку і тільки вісім пожежних гідрантів, що є основним джерелом води. Адже пожежної машини вистачає на 10 хвилин гасіння.

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Місцева влада складає приписи на будки і вже витратила пів мільйона гривень на дорожні знаки. Тепер у Коблевому нова схему пересування, де майже всі дороги з однобічним рухом.

У поліції щойно дізнались про нововведення.

Копи обіцяють спочатку попереджати водіїв про нові знаки, а згодом штрафувати. Щоправда, закон дозволяє складати протоколи тільки на автівку, де є водій.

Із майже двох сотень пансіонатів, готелів і баз відпочинку курортної зони Рибаківка-Коблеве тільки в п’яти є сучасна система гасіння пожежі. Решта сподівається на допомогу рятувальників, які, як з’ясувалося, навряд чи прибудуть вчасно.

У Дніпрі перевірили пожежну безпеку навчальних закладів. Протерміновані вогнегасники та захаращені евакуаційні виходи – основні помилки, які можуть коштувати життя.

В кабінеті з електроплитами, окрім відсутності вогнегасника, рятувальники побачили найжорсткіше порушення, яке здатне перетворити навчання на пастку – ґрати на вікнах.

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