Решетки на окнах и старые огнетушители: пожарная безопасность вузов Киева и Днепра

В Днепре проверили пожарную безопасность учебных заведений. Просроченные огнетушители и загроможденные эвакуационные выходы – основные ошибки, которые могут стоить жизни.

В кабинете с электроплитами, кроме отсутствия огнетушителя, спасатели видят жесткое нарушение, которое способно превратить учебу в ловушку – решетки на окнах.

Из 350 заведений за этот год в Днепре не нашлось ни одного, в котором бы не было нарушений.

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В Киеве тоже ситуация не лучше. В Институте музыки имени Глиэра прятать от глаз проверяющих есть что. На месте нет ни ответственного за пожарную безопасность, ни огнетушителей.

Огнетушитель нашелся только на втором этаже. Кроме того, что он просроченный, чтобы достать его из держателя – нужна сила. Ко всему этому добавляются обнаженные провода, пожарный щит без песка, и вишенка на торте – загроможденный аварийный выход.

А вот киевский колледж связи демонстрирует образцовость. Кроме системы противопожарного оповещения, которая стоит заведению 76 тыс. грн. в год, здесь и исправные огнетушители, а главное – умеют ими пользоваться и преподаватели, и студенты.

В колледже весной проводят учения по эвакуации. Тысячное заведение способно опустеть за 3-4 минуты. А вот с аварийными выходами тоже есть проблемы. Если он закрывается на ключ, то и ключи должны висеть, и никаких строительных материалов рядом не должно быть.

К слову, Факты ICTV рассказывали о пожарной безопасности в хостелах Киева.

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