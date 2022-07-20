Позиция Китая в войне: почему страна поддерживает РФ и осуждает санкции

Руководитель секции Азиатско-Тихоокеанского региона в Центре исследования армии, конверсии и разоружения Юрий Пойта рассказал, почему позиция Китая остается не дружественной к Украине.

На самом деле нет никаких признаков того, что Китай будет менять свою позицию. Пока позиция КНР состоит в том, что с одной стороны она якобы поддерживает территориальную целостность и независимость Украины, а с другой — она постоянно развивает отношения с РФ, в том числе военном и военно-техническом направлении, они дипломатически поддерживают друг друга, Китай никогда не критикует Россию за агрессию против Украины и военные преступления.

Юрий Пойта рассказал о том, что Китай постоянно подтверждает свою “нейтральную” позицию относительно войны в Украине и осуждает санкции против РФ.

Он постоянно подчеркивает, что является нейтральной страной. Хотя, если мы посмотрим на действия, то страна осуществляет ряд мер, которые не выгодны Украине, и они не являются на самом деле нейтральными. К примеру, заявление Китая о том, что они осуждают наложенные на Россию санкции и предоставление оружия Украине западными странами.

Эксперт подчеркнул, при каких условиях Китай может изменить свою позицию в пользу Украины.

По данным дискуссии, которые существовали между странами, не было найдено ни одного сценария, где Китай дистанцируется от России. С моей точки зрения, такое изменение позиций в проукраинскую сторону возможно в случае коллапса политического режима РФ, угрозы для российской государственности и дезинтеграции.

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