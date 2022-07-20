Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Україна

Позиція Китаю у війні: чому країна підтримує РФ та засуджує санкціїї

Яна Брензей Ведуча Вікна Новини

Керівник секції Азійсько-Тихоокеанського регіону в Центрі дослідження армії, конверсії та роззброєння Юрій Пойта розповів, чому позиція Китаю залишається не дружньою до України.

Насправді наразі немає ніяких ознак того, що Китай буде змінювати свою позицію. Поки що позиція КНР полягає в тому, що з одного боку вона нібито підтримує територіальну цілісність та незалежність України, а з іншого — вона постійно розвиває відносини з РФ, у тому числі військовому та військово-технічному напрямку, вони дипломатично підтримують один одного, Китай ніколи не критикує Росію за агресію проти України та військові злочини.

Юрій Пойта розповів про те, що Китай постійно підтверджує свою “нейтральну” позицію, щодо війни в Україні та засуджує санкції проти РФ.

Він постійно підкреслює, що є нейтральною країною. Хоча, якщо ми подивимося на дії, то країна здійснює низку заходів, які не вигідні Україні, і вони не є насправді нейтральними. Наприклад, заява Китаю про те, що вони засуджують накладені на Росію санкції та наданяя зброї Україні західними країнами.

Експерт наголосив, за яких умов Китай може змінити свою позицію на користь України.

За даними дискусії, які існували між країнами не було знайдено жодного сценарію, де Китай дистанціюється від Росії. З моєї точки зору, така зміна позицій в проукраїнську сторону можлива у випадку колапсу політичного режиму РФ, загрози для російської державності та дезінтеграції.

 

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Бізнес на крові: які банки продовжують фінансувати нафтовий та газовий ринок Росії
Бізнес на крові: які банки продовжують фінансувати нафтовий та газовий ринок Росії
Обстріл Нікополя, Харкова та Миколаївської області: що відбувається на 147-му добу війни (онлайн)
Обстріл Нікополя, Харкова та Миколаївської області: що відбувається на 147-му добу війни (онлайн)
Росія викрала щонайменше 5 100 українських дітей – Герасимчук
Росія викрала щонайменше 5 100 українських дітей – Герасимчук
Армія РФ намагається штурмувати у районі Берестового та на підступах до Вуглегірської ТЕС
Армія РФ намагається штурмувати у районі Берестового та на підступах до Вуглегірської ТЕС
Розпочалась зустріч Рамштайн-4: що варто знати
Розпочалась зустріч Рамштайн-4: що варто знати
Зазнали значних втрат: у Донецькій області окупанти провалили чергову розвідку боєм
Зазнали значних втрат: у Донецькій області окупанти провалили чергову розвідку боєм
Батьки російських військових радять синам ламати руки чи ноги, щоб вижити в Україні
Батьки російських військових радять синам ламати руки чи ноги, щоб вижити в Україні
Хто може замінити Путіна після смерті – розповідає російський опозиціонер Ілля Пономарьов
Хто може замінити Путіна після смерті – розповідає російський опозиціонер Ілля Пономарьов
Знайшли помилку в тексті?
Помилка