Позиція Китаю у війні: чому країна підтримує РФ та засуджує санкціїї

Керівник секції Азійсько-Тихоокеанського регіону в Центрі дослідження армії, конверсії та роззброєння Юрій Пойта розповів, чому позиція Китаю залишається не дружньою до України.

Насправді наразі немає ніяких ознак того, що Китай буде змінювати свою позицію. Поки що позиція КНР полягає в тому, що з одного боку вона нібито підтримує територіальну цілісність та незалежність України, а з іншого — вона постійно розвиває відносини з РФ, у тому числі військовому та військово-технічному напрямку, вони дипломатично підтримують один одного, Китай ніколи не критикує Росію за агресію проти України та військові злочини.

Юрій Пойта розповів про те, що Китай постійно підтверджує свою “нейтральну” позицію, щодо війни в Україні та засуджує санкції проти РФ.

Він постійно підкреслює, що є нейтральною країною. Хоча, якщо ми подивимося на дії, то країна здійснює низку заходів, які не вигідні Україні, і вони не є насправді нейтральними. Наприклад, заява Китаю про те, що вони засуджують накладені на Росію санкції та наданяя зброї Україні західними країнами.

Експерт наголосив, за яких умов Китай може змінити свою позицію на користь України.

За даними дискусії, які існували між країнами не було знайдено жодного сценарію, де Китай дистанціюється від Росії. З моєї точки зору, така зміна позицій в проукраїнську сторону можлива у випадку колапсу політичного режиму РФ, загрози для російської державності та дезінтеграції.

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