Будут работать 2 недели подряд: план работы Рады на ближайшее время

Народные депутаты определили объем работ на неделю. Под куполом будут работать две недели подряд. На согласительном совете спикер посчитал: в повестку дня сессии уже внесли почти две сотни законопроектов, 13 из них неотложные от президента, а еще 7 с изменениями в Конституцию, которые направили на оценку в Конституционный суд. Поэтому призвал всех без исключения к совместной работе, и прежде всего над государственным бюджетом, проект которого до 15 сентября должен появиться в парламенте.

Так же решительно на быструю и эффективную работу настроены и в монобольшинстве. Слуги народа надеются рассмотреть антикоррупционные инициативы, а уже в четверг и проект Закона об импичменте президенту. А еще в президентской фракциии убеждены, что темп работы нового парламента, который в шутку называют турборежимом, нужно не только продолжать, но и ускорять.

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Оппозиционные фракции снова обратили внимание на соблюдение регламента, чтобы принятые в спешке законы не пришлось потом менять. В Европейской солидарности напомнили, что нужно кроме нового Закона об импичменте, чтобы президент подписал уже принятый документ О следственных комиссиях, где также прописана особая процедура устранения главы государства от должности. А в Батькивщине призывают очень внимательно подготовить главную смету страны на следующий год, особенно по социальным расходам.

Представитель правительства в парламенте Ирина Верещук заверила: хотя времени мало, они будут делать все необходимое и документы подадут депутатам вовремя.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Закон об импичменте президента Рада рассмотрит 12 сентября.

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