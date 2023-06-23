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Василий Сафьянюк, Журналист Факты ICTV, парламентский корреспондент

Представители УПЦ МП до сих пор не покинули Киево-Печерскую лавру: детали

Права есть, а возможности пока нет. Глава комиссии Минкульта Марьяна Томин называет главные результаты их почти 3-месячной работы в Киево-Печерской лавре. За это время, несмотря на препятствия, яростное сопротивление и давление со стороны представителей Московского патриархата и бывшего многолетнего наместника монастыря Павла, им удалось проверить состояние зданий и имущества, принадлежащего государству. Национальный заповедник акты приема-передачи подписал, а монастырь – отказался. Так же как отказывается освобождать лавру.

Совсем скоро начнется заседание суда, которое должно стать окончательным освобождением лавры от представителей “русского мира”, руководивших ею с начала 1990 годов. За это время они совершили здесь немало нарушений. Самые кричащие – это незаконная перестройка и застройка духовной святыни, охраняемой ЮНЕСКО. В общей сложности на территории Нижней лавры появилось 36 новых объектов, 15 из которых – это капитальные сооружения.

Представители Московского патриархата подали уже два иска в Хозяйственный суд Киева. Пытаются снова попасть в храмы Верхней лавры, но суд отклонил эту просьбу. А по другому делу УПЦ МП хочет признать незаконным расторжение с ними договора аренды государственного заповедника.

Ускорить все процессы, и не только в Киево-Печерской лавре, значительно помог бы закон о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, центры которых находятся в стране-агрессоре. Но народные депутаты пока никак не приступят к его рассмотрению.

Ситуация в Киево-Печерской лавре переходит в юридическую плоскость. Дальнейшую судьбу имущества Национального заповедника теперь будут решать в судах. А это дело в Украине может затянуться на месяцы, а может, и годы.

Киево-Печерская лавра, Минкульт, УПЦ МП
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