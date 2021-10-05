Премьера фильма о Бабьем Яре и дискуссия: как прошел спецэфир Свободы слова на ICTV

В понедельник, 4 октября, программа Свобода слова на ICTV прошла в спецформате: впервые в Украине состоялась премьера документального фильма режиссера Сергея Лозницы Бабий Яр. Контекст.

После завершения показа киноленты в студии состоялось ее обсуждение, а также дискуссия о месте трагических событий 80-летней давности в истории Украины и мира.

Режиссер фильма Бабий Яр. Контекст Сергей Лозница, в частности, рассказал о создании документальной картины. Лента откровенная и без закадрового текста, чтобы зритель самостоятельно мог сделать выводы. Фильм построен на архивном материале, кадры которого мир увидел впервые. В фильме рассказывается не только о расстреле 34 тыс. евреев в Бабьем Яру, но и о событиях, предшествовавших этой трагедии, и о том, как советская власть ее замалчивала.

Лозница отметил, что создал фильм, чтобы подобное никогда больше не повторилось.

– Мы не защищены от повторения подобного. И эта пленка цивилизации – она очень тонкая… В том числе и поэтому я хотел сделать такую картину. Я занимаюсь исследованием той тонкой грани, когда человек теряет свой облик, — подчеркнул Сергей Лозница.

Во время эфира гости в студии обсуждали, насколько оправдан ход: кинолента без каких-либо объяснений.

Философ Вахтанг Кебуладзе высказал мнение, что в фильме присутствует советский нарратив.

– В фильме присутствует советский нарратив, советский контекст. Когда начинаются события фильма? В 1941 году. Но война началась не в 1941 году, а в 1939-м, когда Сталин и Гитлер были союзниками. И мы попадаем в советский и, наконец, современный российский нарратив: что война началась в 1941 году, что украинцы встречали нацистов с цветами во Львове, а затем убивают евреев в Киеве, — заявил Кебуладзе.

В то же время публицист Юрий Володарский отметил, что ценность ленты Лозницы заключается именно в том, что он не превращается в идеолога.

– Очень большая ценность работы Сергея в том, что он в идеолога не превращается. Это категорически важный момент для этого фильма, — рассказал Володарский.

Однако абсолютно все гости студии говорили, что Бабий Яр – это, в первую очередь, трагедия евреев.

Глава Наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста Бабий Яр Натан Щаранский отметил, что Бабий Яр – символ Холокоста и самая большая братская могила, которая осталась в Европе вследствие уничтожения еврейского народа нацистами.

– Сразу после войны началась антисемитская политика Сталина. Исчезли евреи, которые были частью этой страны в течение сотен лет, – это прошло почти незаметно. И советской власти было очень легко принять решение, чтобы превратить Бабий Яр в самую большую мусорную яму, лишь бы заасфальтировать память, — подчеркнул Щаранский.

Участники дискуссии обращали внимание на то, что советская власть сделала все, чтобы скрыть следы преступления и жертвы среди еврейского народа.

– Мне кажется, что они не хотели выделять евреев, они даже не позволили евреям быть жертвой. И это не только в Бабьем Яру, но на всех памятниках, которые были построены в советское время: нигде не было написано, что это были евреи, — рассказал главный раввин Киева и Украины Яков дов Блайх.

Как рассказал режиссер Сергей Лозница, в то время даже слово “еврей” вырезали из советской документальной хроники.

Сейчас режиссер заканчивает работать над следующим своим документальным проектом. Речь идет об уникальном материале о Киевском процессе 1946 года над нацистами, в результате которого 12 человек были приговорены к смертной казни через повешение.

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