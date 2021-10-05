Прем’єра фільму про Бабин Яр і дискусія: як пройшов спецефір Свободи слова на ICTV

У понеділок, 4 жовтня, програма Свобода слова на ICTV пройшла у спецформаті: вперше в Україні відбулася прем’єра документального фільму режисера Сергія Лозниці Бабин Яр. Контекст.

Після завершення показу кінострічки в студії відбулось її обговорення, а також дискусія про місце трагічних подій 80-річної давнини в історії України та світу.

Режисер фільму Бабин Яр. Контекст Сергій Лозниця, зокрема, розповів про створення документальної картини. Стрічка відверта і без закадрового тексту, аби глядач самостійно міг зробити висновки. Фільм побудовано на архівному матеріалі, кадри якого світ побачив вперше. У стрічці розповідається не лише про розстріл 34 тис. євреїв у Бабиному Яру, а й про події, які передували цій трагедії, і про те, як радянська влада її замовчувала.

Лозниця зазначив, що створив фільм, аби подібне ніколи більше не повторилося.

– Ми не захищені від повторення подібного. І ця плівка цивілізації – вона дуже тонка… Зокрема і тому я хотів зробити таку картину. Я займаюся дослідженням тієї тонкої грані, коли людина втрачає свою подобу, – наголосив Сергій Лозниця.

Під час ефіру гості в студії дискутували, наскільки виправданим є хід: кінострічка без будь-яких пояснень.

Філософ Вахтанг Кебуладзе висловив думку, що у фільмі присутній радянський наратив.

– У фільмі присутній радянський наратив, радянський контекст. Коли починаються події фільму?1941 року. Але війна почалася не в 1941 році, а в 1939-му, коли Сталін і Гітлер були союзниками. І ми потрапляємо в радянський і, зрештою, сучасний російський наратив: що війна почалась 1941 року, що українці зустрічали нацистів з квітами у Львові, а потім вбивають євреїв у Києві, – заявив Кебуладзе.

Водночас публіцист Юрій Володарський зазначив, що цінність стрічки Лозниці полягає саме в тому, що він не перетворюється на ідеолога.

– Дуже велика цінність роботи Сергія в тому, що він на ідеолога не перетворюється. Це категорично важливий момент для цього фільму, – розповів Володарський.

Однак абсолютно всі гості студії наголошували, що Бабин Яр – це, в першу чергу, трагедія євреїв.

Голова Наглядової ради Меморіального центру Голокосту Бабин Яр Натан Щаранський зазначив, що Бабин Яр – символ Голокосту та найбільша братська могила, яка залишилася в Європі унаслідок винищення єврейського народу нацистами.

– Одразу після війни почалася антисемітська політика Сталіна. Зникли євреї, які були частиною цієї країни протягом сотень років, – це пройшло майже непомітно. І радянській владі було дуже легко прийняти рішення, щоб перетворити Бабин Яр на найбільшу сміттєву яму, аби лише заасфальтувати пам’ять, – наголосив Щаранський.

Учасники дискусії звертали увагу на те, що радянська влада зробила все, аби приховати сліди злочину і жертви серед єврейського народу.

– Мені здається, що вони не хотіли вирізняти євреїв, вони навіть не дозволили євреям бути жертвою. І це не лише в Бабиному Яру, але на всіх пам’ятниках, які були побудовані в радянський час: ніде не було написано, що це були євреї, – розповів головний рабин Києва та України Яков дов Блайх.

Як розповів режисер Сергій Лозниця, у той час навіть слово “єврей” вирізали з радянської документальної хроніки.

Нині режисер закінчує працювати над наступним своїм документальним проектом. Йдеться про унікальний матеріал щодо Київського процесу 1946 року над нацистами, в результаті якого 12 осіб були засуджені до смертної кари через повішення.

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