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Премия For Women in Science: цель и победители

Объединить свои усилия для решения проблемы гендерного неравенства в науке решили L`Oreal и UNESCO начав премию For Women in Science. И вот уже почти четверть века награждают женщин-ученых.

Цель мероприятия – поддержать и отметить талантливых женщин-ученых и поощрить молодых женщин выбирать научные профессии.

В этом году на конкурс поступило более 200 заявок из 32 городов Украины, что свидетельствует о высоком интересе и необходимость премии, отмечают представители компании L`Oreal-Украина.

В финал вошли десять, а три финалистки получили денежную премию.

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К слову, как прошло награждение национальной премии L’Oréal For Women in Science.

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