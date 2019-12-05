Mastercard и Viber запускают сервис мгновенных денежных переводов

Украина все быстрее диджитализируется и в общении людей, и в ежедневных потребностях, в частности перевода средств. По этой тенденцией Mastercard и Rakuten Viber запускают в Украине сервис мгновенных денежных переводов в мессенджере, который позволяет переводить деньги непосредственно во время общения в приложении.

Конечно, украинцам важна безопасность денежных переводов.

Есть минимум 3 уровня безопасности. Первый уровень защиты – это уровень самого мессенджера, потом это уровень самого сервиса, и третий уровень безопасности гарантируется нашей компанией, – Наталья Кангина, руководитель направления digital и cyber security продуктов Mastercard в Украине.

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Перечислить деньги могут владельцы держатели карт любого украинского банка,которые пользуются мессенджером, зарегистрированным на номер украинского мобильного оператора.

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