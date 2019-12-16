Как прошло награждение национальной премии L’Oréal Для женщин в науке

На днях в Киеве состоялась церемония награждения Национальной премии L’ORÉAL-Украина Для женщин в науке, является частью глобальной программы, и уже почти четверть века отмечает женщин-ученых во всем мире.

L’ORÉAL и ЮНЕСКО совместными усилиями обратили внимание общественности на недопредставленных женщин в науке в научных кругах. Главная миссия поддержать, отметить их успехи. Мы ценим их работу для нашей страны.

Более 200 женщин-ученых стали участниками второй украинской премии. В финал вошли десять. Три финалистки получили денежную премию.

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10 финалисток в этом году настолько сильны, что выбрать трех, особых для финальной премии, было очень трудно. Это не только мне, это всем членам жюри.

Поэтому организаторы надеются, что такая поддержка талантливых женщин будет стимулировать к новым научным вершинам.

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