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Факты / Видео / Мир

Президентские выборы в США: как выбирают кандидатов от партий

В Америке уже стартовали президентские выборы. Сейчас в разных штатах выбирают кандидатов от партий. В частности, в Айове это так называемые кокусы.

Система американских выборов настолько сложна, что даже в их школах есть предмет по ее изучению.

Наша коллега из Голоса Америки Юлия Ярмоленко уже во всем разобралась.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Конгресс США выделил $425 млн на кибербезопасность выборов 2020.

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