Президентские выборы в США: как выбирают кандидатов от партий
В Америке уже стартовали президентские выборы. Сейчас в разных штатах выбирают кандидатов от партий. В частности, в Айове это так называемые кокусы.
Система американских выборов настолько сложна, что даже в их школах есть предмет по ее изучению.
Наша коллега из Голоса Америки Юлия Ярмоленко уже во всем разобралась.
К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Конгресс США выделил $425 млн на кибербезопасность выборов 2020.
2020-02-03
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