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О моде, стиле и жизни: в Киеве презентовали выставку Fashion&Profession

В столичном ТРК Проспект представили авторскую выставку Fashion&Profession. Ее герои рассказали о модные брендах и показали стиле, которые подходят именно их профессии.

— У нас 10 героев. Спортсмены, учителя, директора, юристы, актеры и мы исследовали насколько собственный стиль влияет на выбор профессии и наоборот — стиль род занятия влияет на формирование индивидуального образа, — говорит менеджер по коммуникациям ТРК Проспект Елена Обуховская.

Эта экспозиция стала продолжением авторских проектов о линейности и цикличности моды, которые воплощают в торговом комплексе.

А еще здесь установили зеркала и диджитал-экран, куда выводятся фото желающих. Чтобы и простые украинцы стали героями выставки Проспекта и подумали над собственным стилем.

Также в начале осени украинцам следует ожидать одно из крупнейших модных событий в Украине — Ukrainian Fashion Week 2021.

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