Про моду, стиль та життя: у Києві презентували виставку Fashion&Profession

У столичному ТРК Проспект презентували авторську виставку Fashion&Profession. Її герої розповіли про модні бренди та показали стилі, які підходять саме їхній професії.

– У нас 10 героїв. Спортсмени, вчителі, директори, юристи, актори і ми досліджували наскільки власний стиль впливає на вибір професії і навпаки – стиль рід заняття впливає на формування індивідуального образу, – каже менеджер з комунікацій ТРК Проспект Олена Обухівська.

Ця експозиція стала продовженням авторських проектів про лінійність та циклічність моди, які втілюють у торговому комплексі.

А ще тут встановили дзеркала та діджитал-екран, куди виводяться фото бажаючих. Щоб і прості українці стали героями виставки Проспекту та поміркували над власним стилем.

Також на початку осені українців варто очікувати одну із найбільших модних подій в Україні – Ukrainian Fashion Week 2021.

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