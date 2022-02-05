Пробивает бетонные и кирпичные стены: бойцы ВСУ учились работать с гранатометом М141

На Яворовском полигоне на Львовщине украинские военные овладевают вооружением, которое получили в рамках помощи от США. Бойцы учились работать с ручными гранатометами M141, которые предназначены для уничтожения врага, в частности, в полевых укреплениях, зданиях и легкой бронетехнике.

Как пользоваться оружием военным ВСУ показывали американские инструкторы. В общем, на подготовку потратят три дня. Обучение будет содержать теорию и практику. Сначала оружием овладеет часть украинских бойцов, которые передадут освоенные знания другим собратьям.

Военные уверяют, что гранатомет может попадать в цель на расстоянии до 500 м и пробить до 20 см бетонной или 30 см кирпичной стены.

Представитель Генштаба ВСУ Андрей Бестюк называет оружие очень эффективным. Он уверен, что оно позволит остановить бронированные объекты противника.

Реактивные гранатометы будут использовать не только в тылу для обучения, их передадут бойцам на передовую.

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