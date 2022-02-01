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Факты / Видео / Украина

Украинские артиллеристы прошли военные учения с применением РСЗО Ураган на админгранице с Крымом

Константин Мельников Журналист программы Факты ICTV

Подразделения артиллерии, подчиненные Командованию объединенных сил Вооруженных Сил Украины, отработали развертывание на огневых позициях и наведение на цели условного противника на админгранице Крыма с Херсонской областью. На этот раз – с применением реактивных систем залпового огня Ураган.

– У этой машины – 220-й калибр. Масса снаряда – 300 кг. И у каждой машины по 16 снарядов. Площадь поражения – 5 Га, – рассказал военнослужащий ВСУ Константин.

Учения проходят в условиях, максимально приближенных к боевым. Не помешали даже погодные условия: в Херсонской области сейчас метет снег.

– Погодные условия влияют только на самую наводку. Потому что снег попадает в лицо, глаза… Только этот дискомфорт и все. Нужна практика. То есть пару выездов, – сообщил военный Михаил.

Его сослуживец Константин заявил, что бойцы, помимо прочего, должны обладать математическими способностями и проворностью, чтобы уметь быстро и правильно выполнять задания в разных погодных условиях.

По словам командующего объединенными силами ВСУ Сергея Наева, подобные тренировки отрабатывают у военнослужащих определенный алгоритм действий. Это касается и боевой работы на позиции во время ведения огня, и предоставления команд на открытие огня. Также это поможет бойцам успешно осуществить необходимые маневры и вовремя, а главное безопасно оставить огневую позицию.

– Подразделение было поднято по тревоге. Личный состав получил задачу по поражению целей условного противника. Выдвижение в район огневых позиций осуществлялось с учетом преодоления тяжелых искусственных и естественных препятствий, – объяснил командующий ВС Украины.

Напомним, что в конце прошлой недели свои навыки отрабатывали артиллерийские подразделения гаубиц Мста-Б.

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