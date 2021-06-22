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Дмитро Кудрявцев |

Продаж земельних паїв: як відбуватиметься реформа

З 1 липня буде скасовано мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення. Таким чином, власники паїв зможуть продавати свої наділи.

Введення ринку землі ні до чого не зобов’язує, а лише дає можливість землевласником самостійно розпоряджатися своєю власністю.

Детальніше про те, хто зможе придбати землю, скільки і за якою ціною читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Поступове введення ринку землі

Щоб всі змогли звикнути і зрозуміти, як працює ринок землі – реформу проводять в декілька етапів.

Спочатку купити угіддя зможуть тільки фізособи, і то – не більше ста гектарів в одні руки. Йдеться лише про паях – продавати державну і муніципальну землю – заборонено.

Перший етап реформи

Власник однієї з агрофірм на Черкащині Олексій Васильченко вважає проведення реформи – позитивним кроком.

Фермер, який вирощує корм для худоби на восьми тисячах гектарів землі, яка знаходиться у нього в оренді, впевнений – таким чином українці отримають право розпоряджатися своєю власністю.

При цьому думка підприємця поділяють не всі землевласники. Зокрема, директор місцевого будинку культури Любов Шеремет, яка також володіє декількома паями, вважає, що село розвивається завдяки тому, що фермер – місцевий.

– Значна частина бюджету нашої ОТГ – надходження від оренди землі. Агрофірма побудувала за свій рахунок церква, віддячивши таким чином село. Її власник – тутешній і сам зацікавлений в хорошому до себе ставлення орендодавців. А так – приїде багатий дядечко, скупить землі і поїде, – вважає вона.

У свою чергу міністр аграрної політики і продовольства України Роман Лещенко закликає землевласників не продавати свої паї, а здавати їх в оренду. За його словами, земля постійно дорожчає і є найкращим банківським депозитом.

За його словами, в першу чергу земельна реформа стосується не торгівлі наділами, а у відкритті реєстрів щоб перевірити, хто безоплатно користувався землею всі ці роки, а хто незаконно вивів її в приватну власність.

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Крім того, українську землю не зможуть купити іноземці, а надавати їм таке право в майбутньому громадяни країни вирішать на референдумі. Незалежно від результатів волевиявлення росіяни і люди, що знаходяться під санкціями, придбати ділянки не зможуть.

Недоторканними також залишаться ділянки, розташовані на відстані до 50 км від кордону.

Ціни за паї будуть встановлюватися на ринковій основі. При цьому держава встановить нижній поріг в розмірі від 27 тисяч гривень за гектар.

Другий етап реформи

Другий етап земельної реформи розпочнеться 1 січня 2024 року. Тоді вже купувати паї зможуть і юридичні особи. Але – при цьому для одного підприємства буде встановлений поріг в розмірі 10 тисяч гектарів.

Таким чином великі агрохолдинги не зможуть купувати величезні земельні угіддя.

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