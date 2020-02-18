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Факты / Видео / Украина

Продукты и коммуналка в долг: почему на Одещине детсады под угрозой закрытия

В городе Арциз Одесской области детские сады под угрозой закрытия, а люди не получают зарплаты.

Все потому, что третий месяц подряд власть не может принять бюджет на этот год.

Нет денег и на покупку продуктов. Кроме того, без зарплаты за январь и февраль полторы сотни работников детсадов.

В мэрии объясняют – бюджета до сих пор нет из-за саботажа нескольких членов исполкома, которые якобы намеренно не приходят на сессию или уходят с нее, не дождавшись голосования. Поэтому из-за отсутствия кворума голосование постоянно переносят.

В ситуации разбирался Назар Бурхан. Его подробный репортаж на YouTube Фактов ICTV.

Ранее Факты ICTV писали, как в Николаеве приводят в порядок детские площадки.

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