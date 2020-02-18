Продукти та комуналка у борг: на Одещині дитсадки під загрозою закриття

У містечку Арциз на Одещині дитячі садки під загрозою закриття, а люди не отримують зарплати.

Все тому, що третій місяць поспіль влада не може ухвалити бюджет на цей рік.

Немає грошей і на купівлю харчів. Крім того, без зарплати за січень та лютий півтори сотні працівників дитсадків.

У мерії пояснюють – бюджету досі нема через саботаж декількох членів виконкому, які нібито навмисно не приходять на сесію або залишають її, не дочекавшись голосування. Тож через відсутність кворуму голосування постійно переносять.

У ситуації розбирався Назар Бурхан. Його детальний репортаж на YouTube Фактів ICTV.

Раніше Факти ICTV писали, як у Миколаєві упорядковують дитмайданчики.

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