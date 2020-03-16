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Продуктивный карантин. Как украинские школы перешли в онлайн

Украина уже четвертый день на карантине. Он продлится по 3 апреля и учебные заведения присоединились к ограничениям. Вузы, школы и садики закрыты, но сам образовательный процесс не прекращается. Школьная жизнь по всей Украине перешла в онлайн. Домашние задания на сайтах школы, ссылки на уроки в YouTube. Вместо живого общения теперь телефон, Viber и Skype.

Вот только рабочий день у учителей теперь совершенно ненормированный. Выполненные домашние задания поступают с утра до вечера. А еще учителя между собой активно общаются онлайн. Между тем, ученики разделились на два лагеря. Кому-то такой вариант нравится, а другим больше нравились живые уроки. Детали в сюжете Ольги Читайло.

Напомним, Wizz Air временно останавливает перелеты по украинским маршрутам в связи с решением правительства запретить международное авиасообщение.

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