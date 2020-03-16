Продуктивний карантин. Як українські школи перейшли в онлайн

Україна вже четвертий день на карантині. Він триватиме по 3 квітня і навчальні заклади доєднались до обмежень. Виші, школи та садочки зачинені, але сам освітній процес не припиняється. Шкільне життя по всій Україні перейшло в онлайн. Домашні завдання на сайтах школи, посилання на уроки в YouTube. Замість живого спілкування тепер телефон, Viber і Skype.

От тільки робочий день у вчителів тепер геть ненормований. Виконані домашні завдання надходять зранку до вечора. А ще вчителі між собою активно спілкуються онлайн. Тим часом, учні розділилися на два табори. Комусь такий варіант до вподоби, а іншим більше подобались живі уроки. Деталі у сюжеті Ольги Читайло.

Нагадаємо, Wizz Air тимчасово зупиняє перельоти за українськими маршрутами у зв’язку із рішенням уряду заборонити міжнародне авіасполучення.

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