Пророчат серьезный дефицит: украинцы массово скупают авто

В Украине рекордные продажи автомобилей – как подержанных, так и новых! Статистика продолжает удивлять – за 2021 год украинцы приобрели более 84 тыс. новых легковых авто – это на 22% больше, чем в прошлом году, когда дилеры фиксировали рекордный спад продаж через Covid-19.

За последний месяц осени 2021 на украинские номера зарегистрировали на 50% больше авто, чем в ноябре прошлого года. Сумма кругленькая – 146 тыс. авто с пробегом. Многие из них пригнали из Штатов и Европы.

Автоспециалисты объясняют, что продажи авто в Украине выросли, потому что сработал отложенный спрос — люди, которые в прошлом году хотели купить машину, притормозили с покупкой через Covid-19. А сейчас наверстают упущенное. Пандемия показала необходимость личного автомобиля, когда действовали жесткие ограничения в общественном транспорте.

Между тем локдаун вызвал глобальный кризис в автопроизводстве — бренды не предусмотрели безумный спрос, поэтому не заказали достаточно полупроводников и чипов, благодаря которым работает вся электроника. Так что в Европе — дефицит новых авто, продажи упали до минимумов.

В Украине на новые машины – очередь – от нескольких месяцев до полугода.

– Может ли человек сейчас купить машину? Да, но вопрос в том, что сформировалась очередь, если раньше вы могли прийти в автосалон, ткнуть пальцем на желаемое авто и поехать на нем — сегодня в шоурумах все автомобили будут проданы, — рассказывает директор по продажам и маркетингу автодилера Алексей Горбань.

Нехватка новых авто спровоцировала еще больший спрос на подержанные авто. Те, кто не хотят ждать по полгода, все чаще покупают автомобили с пробегом. Специалисты говорят, из-за этого уже вскоре возрастут цены на автомобили в возрасте до 2-3 лет.

— В Европе авто уже подорожали, очевидно, что до Украины эта тенденция дойдет и подержанные машины в первом полугодии начнут дорожать на 10-15%. Больше всего подорожают авто в возрасте до 3 лет – цены могут подняться даже до 40-50%, – рассказывает соучредитель Института исследований авторынка Станислав Бучацкий.

Рост цен на новые авто, может повлечь за собой рост стоимости всех машин с пробегом. И это может ударить по карману многих, ведь 90% автомобилей на наших дорогах подержаны. Средняя стоимость приобретенного автомобиля в этом году — до $10 тыс.

Несмотря на возможный рост цен, продажи автомобилей в Украине будут расти и дальше, прогнозируют специалисты. Машин у нас на тысячу населения вдвое меньше, чем в европейских странах, украинцы будут наверстывать.

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