Пророкують серйозний дефіцит: українці масово скуповують авто

В Україні рекордні продажі автівок – як вживаних, так і нових! Статистика продовжує дивувати – за 2021 рік українці придбали понад 84 тис. нових легкових авто – це на 22% більше, ніж минулого року, коли дилери фіксували рекордний спад продажів через Covid-19.

За останній місяць осені 2021 року на українські номери зареєстрували на 50% більше авто, аніж у листопаді минулого року. Сума кругленька – 146 тис. авто з пробігом. Багато з них пригнали зі Штатів та Європи.

Автофахівці пояснюють, продажі авто в Україні зросли, бо спрацював відкладений попит — люди, які торік хотіли купити машину, пригальмували з покупкою через Covid-19. А нині надолужують. Пандемія показала необхідність особистого автомобіля, коли діяли жорсткі обмеження у громадському транспорті.

Тим часом локдаун спричинив глобальну кризу в автовиробництві — бренди не передбачили шалений попит, тому не замовили достатньо напівпровідників та чипів, завдяки яким працює вся електроніка. Тож у Європі — дефіцит нових авто, продажі впали до мінімумів.

В Україні на нові машини – черга – від декількох місяців до пів року.

– Чи може людина зараз купити машину? Так, але питання у тому, що сформувалася черга, якщо раніше ви могли прийти в автосалон, тицьнути пальцем на бажане авто і поїхати на ньому – то сьогодні в шоурумах всі автівки будуть проданими, — розповідає директор з продажу та маркетингу автодилера Олексій Горбань.

Нестача нових авто спровокувала ще більший попит на вживані автівки. Ті, хто не хочуть чекати по пів року, все частіше купують авто з пробігом. Фахівці кажуть, через це вже невдовзі зростуть ціни на автівки, віком до 2-3 років.

– В Європі авто вже подорожчали, очевидно, що до України ця тенденція дійде і вживані машини у першому півріччі почнуть дорожчати на 10-15%. Найбільше подорожчають авто віком до 3 років – ціни можуть піднятися навіть до 40-50%, – розповідає співзасновник Інституту досліджень авторинку Станіслав Бучацький.

Ріст цін на нові авто може потягнути за собою зростання вартості усіх машин з пробігом. І це може вдарити по кишені багатьох, адже 90% автівок на наших дорогах — вживані. Середня вартість придбаної автівки цьогоріч — до $10 тис.

Попри можливий ріст цін, продажі автівок в Україні зростатимуть і далі, прогнозують фахівці. Машин у нас на тисячу населення вдвічі менше, аніж у європейських країнах, українці будуть надолужувати.

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