В Украине подорожают подержанные авто — когда и на сколько

В Украине заметно взлетят цены на подержанные автомобили. Это произойдет уже в первой половине 2022 года.

Эксперты из Института исследований авторынка уверяют, что цены на транспорт со вторичного рынка поднимутся на 15-20%.

Причина тому — высокий спрос и нехватка новых автомобилей. Крупные автопроизводители не могут доукомплектовать транспорт из-за нехватки микросхем, которая началась еще в конце 2020 года. Эта проблема затронула даже Tesla и General Motors. Некоторые компании приостанавливали производство в ожидании поставок необходимых компонентов. На этом производители теряют миллионы долларов.

В настоящее время цены на подержанные автомобили уже растут в Европе, США, Корее и Китае.

Статистика за ноябрь этого года показала, что всего за месяц украинцы зарегистрировали около 58,3 тыс. подержанных авто, которые ввезли в страну. Больше всего регистрировали евробляхи — Volkswagen Passat, Renault Megane и Skoda Octavia. К тому же, уже с 11 ноября нельзя растаможить транспорт по льготной цене.

Всего за 11 месяцев 2021 года в Украину ввезли более 470 тыс. подержанных авто — это в полтора раза больше, чем в 2020 году.

Новые легковушки украинцы покупали гораздо меньше в последний месяц осени — всего 8,7 тыс. авто. Так, лидером оказался корейский KIA Sportage.

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