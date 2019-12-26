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Прославили Украину голосами. Во Львове выступил камерный хор имени Лысенко

Их выступление – это уже праздник: камерный хор девушек имени Лысенко посетил Галичину, чтобы поздравить верующих с Рождеством Христовым.

В камерном хоре поют девочки от 9 до 17 лет, которые в будущем получат профессию хорового дирижера. Все произведения коллектив выполняет без сопровождения инструментов, а репетиции проводятся только под камертон. Это позволяет девушкам оттачивать мастерство в интонирования.

Репертуар у девушек разнообразен: духовная музыка, обработки народных и обрядовых песен, классика и современные песни.

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Талантливые девушки уже прославили Украину по всей Европе. Они выступали в Риме в соборе святого Петра, в Берлине два года назад завоевали первенство во всех категориях, заняв второе место в Мировом рейтинге хоров. Имеют гран-при и призовые места на фестивалях в Литве, Чехии, Италии, Польше и Франции. И успели выдать несколько музыкальных альбомов.

Для хора пишут музыку известные современные композиторы.

17 января девушки будут выступать в Киеве национальной филармонии.

Факты ICTV ранее писали о том, как прошел конкурс по IT-технологиям iTalent.

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