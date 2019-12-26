Прославили Україну голосами. У Львові виступив камерний хор імені Лисенка

Їхній виступ – це вже свято: камерний хор дівчат імені Лисенка завітав до Галичини, щоб привітати вірян із Різдвом Христовим.

У камерному хорі співають дівчатка від 9 до 17 років, які в майбутньому здобудуть професію хорового диригента. Усі твори колектив виконує без супроводу інструментів, а репетиції проводяться лише під камертон. Це дає змогу дівчатам відточувати майстерність в інтонуванні.

Репертуар у дівчат різноманітний: духовна музика, обробки народних та обрядових пісень, класика і сучасні пісні.

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Талановиті дівчата вже прославили Україну по всій Європі. Вони виступали у Римі в Соборі святого Петра, в Берліні два роки тому вибороли першість в усіх категоріях, посівши друге місце у Світовому рейтингу хорів. Мають гран-прі і призові місця на фестивалях у Литві, Чехії, Італії, Польщі та Франції. Та встигли видати кілька музичних альбомів.

Для хору пишуть музику відомі сучасні композитори.

17 січня дівчата виступатимуть у Києві в національній філармонії.

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