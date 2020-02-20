Враг на передовой выманивает бойцов ВСУ из окопов и стреляет по собственным позициям

На передовой 19 февраля было 11 вражеских атак и один наш армеец получил ранение. Враг продолжает стрелять с запрещенного оружия.

20 февраля враг также обстрелял наши позиции – пять раз. Спокойным бойцы называют период, когда на их позиции не прилетают тяжелые снаряды.

С Авдеевской промзоны можно писать портрет войны. Куда ни глянь – сплошная руина. Разбитый бетон, сожженные автомобили, тонны искореженного железа. Такое с окраины некогда мирного города сделал «русский мир» за почти 6 лет войны.

Подробности в репортаже Татьяны Наконечной.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как враг на передовой обманывает камеры.

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