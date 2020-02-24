Провокації на передовій: які хитрощі використовує ворог під час атак на ЗСУ

Під Маріуполем ворог продовжує підступно обстрілювати українські позиції, в тому числі за допомогою ударних безпілотників. Їх виготовляють з дешевих китайських квадрокоптерів, встановлюючи на летальні апарати гранати.

Підлість такого обстрілу в тому, що спочатку безпілотник летить на великій висоті – до 300 метрів. Якщо є вітер, то почути та засікти його доволі важко. Потім різко знижується і вже з висоти 20-30 метрів прицільно скидає гранату.

Також противник проводить провокативні обстріли зі стрілецької зброї, досить таки часто з використанням трасуючих набоїв, щоб спровокувати нас на відкриття вогню у відповідь. І потім нас уже виставляти агресорами і порушниками режиму припинення вогню.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що ворог на передовій виманює бійців ЗСУ з окопів і стріляє по власних позиціях.

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