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Провис потолок и выгнулись стены: в Херсоне может упасть жилой дом

В Херсоне 21 дом на грани разрушения. Пятиэтажки построены как временное жилье на 25 лет – даже без фундамента. Но вместо этого люди там живут уже полвека.

Жительница дома Марина в собственной квартире имеет еще одну дверь. Все начиналось с мелких трещин на стене. За 3 года здесь образовалась дыра. В полусотне квартир вздулись стены, провис потолок. Через щели в наружной стене видно улицу. Такая же картина в каждой из пятидесяти квартир и на лестницах подъездов.

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Причины разрушения – в подвале. Дом построен полвека назад по экспериментальному проекту, без фундамента. Конструкция по периметру держится на панелях и на четырех поперечных балках, которые лежат на бетонных опорах. Через трещины в балках и плитах конструкция складывается внутрь.

В 2017 году экспертиза подтвердила аварийность дома. В этом году город, наконец, выделило 800 тыс. грн. на капитальный ремонт балок в подвале. Жителей отселять не будут. Эксперты же настаивают на отселении жильцов на время работ, а возможно, и навсегда. Ведь неизвестно, как отреагирует конструкция на ремонт. Она может сложиться, как карточный домик.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Киеве больше 10 тысяч аварийных лифтов.

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