Провисла стеля і вигнулись стіни: в Херсоні може впасти житловий будинок

У Херсоні 21 будинок на межі руйнації. П’ятиповерхівки збудовані як тимчасове житло на 25 років – навіть без фундаменту. Але натомість люди там живуть уже півстоліття.

Пані Марина у власній квартирі має ще одні двері. Усе починалося з дрібних тріщин на стіні. За 3 роки тут утворилася діра. У півсотні квартир здулися стіни, провисла стеля. Через щілини в зовнішній стіні видно вулицю. Така ж картина в кожній з п’ятдесяти квартир і на сходах під’їздів.

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Причини руйнації – у підвалі. Будинок зведений півстоліття тому за експериментальним проектом, без фундаменту. Конструкція по периметру тримається на панелях та на чотирьох поперечних балках, що лежать на бетонних опорах. Через тріщини в балках і плитах конструкція складається всередину.

У 2017 році експертиза підтвердила аварійність будинку. Цього року місто, нарешті, виділило 800 тис. грн. на капітальний ремонт балок у підвалі. Мешканців не відселятимуть. Експерти ж наполягають на відселенні мешканців на час робіт, а можливо, й назавжди. Адже невідомо, як відреагує конструкція на ремонт. Вона може скластись, як картковий будиночок.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у Києві більше 10 тисяч аварійних ліфтів.

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