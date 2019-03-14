Дырявая крыша, грибок, стена обваливается: аварийное общежитие Тернополя

В Тернополе сотни людей живет в аварийном общежитии. Жители жалуются на бездействие и равнодушие коммунальщиков и власти, те – на самих жильцов.

Уже второй месяц стена держится на деревянных балках. Ее до второго этажа планируют разобрать и перемуровать. Однако ни сметного проекта, ни плана спасательных работ до сих пор не разработали.

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Аварийное общежитие обещают отремонтировать. Но без участия жителей не обойтись, поэтому специалисты советуют им воспользоваться различными программами, например, тепломодернизации, когда треть платят сами владельцы квартир, а остальные дает местный бюджет.

К слову, из-за прорывов водопровода в Одессе улицы похожи на озера.

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