Прибыли первые гости и участники: в Киеве стартовал форум YES Brainstorming

В Мистецькому арсеналі состоялось неофициальное открытие форума YES Brainstorming от Ялтинской Европейской Стратегии. На событие прибыли первые гости и участники.

На входе на конференцию всех тестируют на коронавирус и также просят сертификат о вакцинации. Часть лидеров мнений прибыла в Киев, но большинство присоединятся к форуму в режиме онлайн.

— В этом году мы встречаемся лично в очень ограниченном и узком кругу, мы собрали на площадке ближайших друзей YES. Конечно, круг друзей YES очень широкий и нам жаль, что мы не могли всех пригласить, но зато мы разослали приглашения по всему миру и предлагаем людям присоединиться онлайн, — рассказала Светлана Ковальчук — исполнительный директор YES.

В Мистецькому арсеналі традиционно представили символическую инсталляцию. На этот раз это История боли от Дэмиена Херста. В ней надувной мяч летит над платформой, на которой стоят острые ножи. Так автор хотел изобразить хрупкость мира.

Глава наблюдательного совета YES и бывший президент Польши Александр Квасьневский отметил, что среди приглашенных участников много ученых. Это преподаватели из Стэнфорда и Оксфорда, которые будут делиться своими мыслями относительно всех вариантов и перспектив развития на планете, в частности, что делать, когда снова появится пандемия.

— Конечно, эта конференция будет не такой, потому что небольшая группа участников — всего 100 человек. Мы надеемся, что все будет интерактивно, будет много вопросов и здесь также будут рождаться новые идеи, — рассказал Александр Квасьневский.

YES Brainstorming пройдет в Киеве с 9 до 11 сентября. Тема обсуждений на конференции После Covid = Перед катастрофой? Шаги к выживанию.

Из-за карантина в зале не может находиться более 70 участников. Утром 10 сентября на форуме выступит президент Украины Владимир Зеленский. Подробнее о YES Brainstorming читайте в материале.

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