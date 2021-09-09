Прибули перші гості та учасники: у Києві стартував форум YES Brainstorming

У Мистецькому арсеналі відбулося неофіційне відкриття форуму YES Brainstorming від Ялтинської Європейської Стратегії. На подію прибули перші гості на учасники.

На вході на конференцію усіх тестують на коронавірус і також просять сертифікат про вакцинацію. Частина лідерів думок прибула у Київ, але більшість приєднаються до форуму у режимі онлайн.

– Цього року ми зустрічаємося особисто в дуже обмеженому та вузькому колі, ми зібрали на майданчику найближчих друзів YES. Звичайно, коло друзів YES дуже широке і нам прикро, що ми не могли всіх запросити, але натомість ми розіслали запрошення у всьому світі та пропонуємо людям приєднатися онлайн, – розповіла Світлана Ковальчук – виконавчий директор YES.

У Мистецькому арсеналі традиційно представили символічну інсталяцію. Цього разу це Історія болю від Деміена Хьорста. У ній надувний м’яч летить над платформою, на якій стоять гострі ножі. Так автор хотів зобразити крихкість світу.

Голова наглядової ради YES та колишній президент Польщі Александр Кваснєвський зазначив, що серед запрошених учасників багато науковців. Це викладачі зі Стенфорду та Оксфорду, які ділитимуться своїми думками щодо усіх варіантів і перспектив розвитку на планеті, зокрема, що робити, коли знову з’явиться пандемія.

– Звісно, ця конференція буде інакшою, тому що невелика група учасників – лише 100 людей. Ми сподіваємося, що усе буде інтерактивно, буде багато питань і що тут також будуть народжуватися нові ідеї, – розповів Александр Кваснєвський.

YES Brainstorming відбудеться у Києві з 9 до 11 вересня. Тема обговорень на конференції Після Covid = Перед катастрофою? Кроки до виживання.

Через карантинні обмеження у залі не може перебувати понад 70 учасників. Вранці 10 вересня на форумі виступить президент України Володимир Зеленський. Детальніше про YES Brainstorming читайте у матеріалі.

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