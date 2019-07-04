Пришла удалять зуб. Подробности смерти девушки после визита к стоматологу

На Закарпатье в поселке Межгорье после визита к дантисту умерла 20-летняя Богдана Костюк. Она пришла удалять больной зуб.

Стоматолог ввел ей обезболивающее, у девушки произошел анафилактический шок. Девушке оказали первую помощь и вызвали скорую. От анафилактического шока она впала в кому.

В реанимацию девушка попала в крайне тяжелом состоянии, на восьмой день после инъекции она умерла. Родители в смерти дочери обвиняют стоматолога.

Читайте: В Виннице после 12 дней комы умер, избитый полицейским, активист Комарницкий

В райбольнице объясняют: стоматолог уколол девушке обезболивающий препарат под названием Артифрин. Он лицензирован, его вводят даже беременным. Сестра погибшей убеждает: у Богданы не замечали проявлений аллергии. Перед смертельным визитом к стоматологу она была полностью здоровой.

Врача отстранили от работы. Местные жители о стоматологе хорошего мнения. Полиция открыла два уголовных производства. Судебно-медицинская экспертиза установит причину смерти девушки. Доктору подозрение еще не объявили. Родители надеются: врача, который забрал жизнь их ребенка, накажут.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как возле больницы в Киеве умерла 72-летняя пациентка.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.