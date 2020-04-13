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Факты / Видео / Украина

Пример евроинтеграции. Как следят за качеством производства на заводе Сяйвир

Прилавки украинских магазинов заполнены многочисленными видами мясных продуктов. Среди такого многообразия разобраться потребителю становится все труднее. Очевидно, что критерием, который позволяет выделить тот или иной товар становится его качество, а еще полезность продукта.

Так, выбирая мясную продукцию, все больше людей обращают внимание на ее диетические и полезные свойства. В качестве примера можно привести продукцию завода Сяйвир, что уже около 20 лет выращивает индейку и производит продукцию с ее мяса.

Десятилетия разнообразия продукции воспитали в современном потребители желание ориентироваться не только на вкус продукта, но и желание знать его качество и происхождение.

Национальные производители, в свою очередь, все больше внимания уделяется контролю качества продукции на всех этапах производства.

С подписанием соглашения об ассоциации с Европейским союзом, ключевым элементом ее реализации является интеграция в европейское экономическое пространство. Без применения соответствующих технологий и практик контроля качества, это останется лишь на бумаге, уверены представители завода Сяйвир.

Поэтому, организация производства по примеру предприятия должна быть массовым явлением. Как залог евроинтеграции Украины.

Напомним, ранее Факты ICTV писали о том, как изготавливают продукты на заводе Сяйвир.

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