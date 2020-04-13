Приклад євроінтеграції. Як стежать за якістю виробництва на заводі Сяйвір

Прилавки українських магазинів заповнені численними видами м’ясних продуктів. Серед такого різноманіття розібратися споживачу стає чимдалі важче. Очевидним критерієм, який дозволяє виокремити той чи інший товар стає його якість, а ще корисність продукту.

Так, обираючи м’ясну продукцію, дедалі більше людей зважають на її дієтичні та корисні властивості. Як приклад, можна привести продукцію заводу Сяйвір, що вже близько 20 років вирощує індичку і виробляє продукцію з її м’яса.

Десятиліття різноманітності продукції виховали у сучасному споживачі бажання орієнтуватись не лише на смак продукту, а й бажання знати його якість та походження.

Національні виробники, в свою чергу, щораз більше уваги приділяють контролю якості продукції на всіх етапах виробництва.

З підписанням угоди про асоціацію з Європейським союзом, ключовим елементом її реалізації є інтеграція у європейський економічний простір. Без впровадження відповідних технологій і практик контролю якості, це залишиться лиш на папері, упевнені представники заводу Сяйвір.

Тому, організація виробництва за прикладом підприємства мала б бути масовим явищем. Як запорука євроінтеграції України.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали про те, як виготовляють продукти на заводі Сяйвір.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.