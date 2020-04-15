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Прикрываются карантином: боевики перестали пускать к себе наблюдательные миссии

Война на Донбассе разделила Зайцево пополам, линия фронта прошла прямо через поселок. Когда-то людные улицы ныне замерли. В разбитых дворах просыпается природа, здесь цветут деревья и растут тюльпаны. Но любоваться этим некому, а заброшенные огороды перепаханы минами.

Для оккупантов правила не писаны. Под предлогом карантина те не подпускают к себе наблюдательные миссии, а сами тем временем наращивают огонь. Недавно от вражеской пули на этих позициях погиб боец. Перед окончанием дежурства он просматривал горизонт в трубку разведчика. И хотя он не выглядывал из-за бойницы, а стоял за укреплением — оно его не спасло. Подробнее в сюжете Татьяны Наконечной.

Напомним, 9 апреля боевики ударили из минометов по домам мирных жителей Луганской области.

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