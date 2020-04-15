Прикриваються карантином: бойовики перестали пускати до себе спостережні місії

Війна на Донбасі розділила Зайцеве навпіл, лінія фронту пройшла прямо через селище. Колись людні вулиці нині позавмирали. У розтрощених подвір’ях прокидається природа, тут квітнуть дерева та ростуть тюльпани. Та милуватися цим нікому, а закинуті городи перепахані мінами.

Для окупантів правила не писані. Під приводом карантину ті не підпускають до себе спостережні місії, а самі, тим часом, нарощують вогонь. Нещодавно від ворожої кулі на цих позиціях загинув боєць. Перед закінченням чергування він проглядав горизонт у трубку розвідника. І хоча він не визирав із-за бійниці, а стояв за укріпленням – воно його не врятувало. Докладніше у сюжеті Тетяни Наконечної.

Нагадаємо, 9 квітня бойовики вдарили з мінометів по будинках мирних мешканців на Луганщині.

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