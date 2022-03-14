Прикрываются людьми и мародерствуют: агрессоры продолжают обстреливать Ирпень

Из столичного пригорода все еще пытаются эвакуировать людей. Ирпень, Буча, Гостомель – названия этих городков уже прогремели на весь мир.

Уже несколько дней из опасных районов военные и представители власти пытаются вывезти людей. Чуть ли не под канонаду вражеских обстрелов эвакуируют стариков, чьи дома уже не пригодны для жизни.

Люди рассказывают — в городах, где еще не удалось оттеснить или уничтожить оккупантов, захватчики удачно реализуют приказ своего высшего руководства о самообеспечении.

Между тем, глава Ирпеня Александр Маркушин призвал людей и журналистов не фотографировать и не снимать на видео передвижения украинских военных. Это помогает врагу корректировать цели для поражения. И как следствие – погибают люди. В частности, гражданские и волонтеры.

Также в Ирпене с 14 марта ограничат работу журналистам после того, как агрессоры убили американского корреспондента. Такие меры помогут освободить от российских уродов остальные оккупированные районы города.

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