Прикриваються людьми та мародерствують: агресори продовжують обстрілювати Ірпінь

Зі столичного передмістя досі намагаються евакуювати людей. Ірпінь, Буча, Гостомель – назви цих містечок уже прогриміли на весь світ.

Уже кілька днів поспіль з небезпечних районів військові та представники влади намагаються вивезти людей. Чи не під канонаду ворожих обстрілів евакуюють стареньких, чиї помешкання уже не придатні для життя.

Люди розповідають – у містах, де ще не вдалось відтіснити чи знищити окупантів, загарбники вдало реалізують наказ свого вищого керівництва про самозабезпечення.

Тим часом очільник Ірпіня Олександр Маркушин закликав людей та журналістів не фотографувати та не знімати на відео пересування українських військових. Адже це допомагає ворогу коригувати цілі для ураження. І як наслідок – гинуть люди. Зокрема, цивільні та волонтери.

Також в Ірпіні з 14 березня обмежать роботу журналісті після того, як агресори вбили американського кореспондента. Такі заходи допоможуть звільнити від російських виродків решту окупованих районів міста.

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